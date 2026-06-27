Saône et Loire

CANICULE - On a frôlé le 43°c ce 26 juin en Saône et Loire - Partout les records sont tombés

Publié le 27 Juin 2026 à 18h50

CANICULE - On a frôlé le 43°c ce 26 juin en Saône et Loire - Partout les records sont tombés

C'est à Vitry-sur-Loire que la température a atteint un sommet absolu avec un incroyable 42,8°C