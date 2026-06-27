A Saint-Désert, les riverains de la RCEA réclament de nouvelles analyses sonores

Depuis plusieurs années, les riverains de la route RCEA qui traverse le village de SAINT-DESERT se plaignent de l'élévation constante du bruit généré par le trafic et notamment les poids lourds de plus en plus nombreux. Ce ressenti est encore plus grand depuis les récentes rénovations des bandes de roulement.

Dans cette période de canicule qui touche la France, le répit pourrait venir un peu la nuit, mais pas à proximité de la RCEA où, et cela peu se comprendre, le trafic reste continu comme cette nuit ou entre 3 et 4 heures du matin, où réveillez par le bruit, on a pu compter un camion toutes les 15 secondes.



Au nom des riverains de cette route importante pour le département, nous demandons que de nouvelles mesures pour lutter contre les nuisances sonores soient mises en place entre les échangeurs de Saint-Désert et de Moroges.



Nous demandons de nouveaux relevés de sons et cela sur une longue période et également une mesure simple, la réduction de la vitesse entre les deux échangeurs. Lors de la rénovation de la RCEA, la réduction de la vitesse à 70 km/h liée à ces travaux a permis de constater une réduction importante de la nuisance sonore. La route se faisait presque discrète.



Nous aimerions pouvoir simplement ouvrir nos fenêtres la nuit sans mettre de boule Quies!



E Davanture