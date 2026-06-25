Mercurey
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 25 Juin 2026 à 20h35
Timing parfait.. il était annoncé pour 20h10 sur site.
L'hélicoptère super-Puma bombardier d'eau est arrivé comme prévu sur site, afin d'épauler les sapeurs-pompiers dans leur lutte contre l'incendie qui a ravagé 10 hectares sur le secteur des Cèdres au plus fort de la journée. Un départ de feu visiblement lié à un geste imbécile sur les hauteurs du quartier. L'hélicoptère s'est chargé de ses 4000 litres d'eau depuis la station d'épuration de Mercurey, avec plusieurs passages.
ADEDIS, Association des Entreprises du Domaine Industriel SaôneOr, a soufflé ses 10 bougies dans la belle humeur
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