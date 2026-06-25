Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey

L'hélicoptère super-Puma bombardier d'eau est arrivé comme prévu sur site, afin d'épauler les sapeurs-pompiers dans leur lutte contre l'incendie qui a ravagé 10 hectares sur le secteur des Cèdres au plus fort de la journée. Un départ de feu visiblement lié à un geste imbécile sur les hauteurs du quartier. L'hélicoptère s'est chargé de ses 4000 litres d'eau depuis la station d'épuration de Mercurey, avec plusieurs passages.