Chalon sur Saône
FETE DE LA MUSIQUE 2026 - Les Chalonnais ont répondu présents malgré le four
Par Delphine GAUTIER
Publié le 22 Juin 2026 à 06h51
Décidemment, Chalon met tout en œuvre pour nous extraire de notre quotidien pendant quelques heures d’évasion, seul, entre amis, en famille pour : « que du bonheur ! ». Un premier petit retour en images (1)
Cette fête de la musique a été comme un avant-goût de ce qui nous attend du 23 au 26 juillet pour « Chalon dans la rue ».
Ambiance festive, musiques diverses et variées, échanges de regards complices, on chante, on danse, on applaudit, bref de la vie dans la ville.
Décidemment, Chalon met tout en œuvre pour nous extraire de notre quotidien pendant quelques heures d’évasion, seul, entre amis, en famille pour : « que du bonheur ! ».
Le programme annoncé nous laissait le choix de flâner d’un groupe à un autre en fonction de nos affinités, de notre humeur du jour, de nos attentes et bien sûr de notre curiosité.
Une fois en ville, pas besoin d’aller bien loin. Tout était localisé dans le centre. De rue en rue, de place en place, sons et lumières captivaient nos yeux et faisaient vibrer nos oreilles et nos cordes vocales.
Fin de soirée, canicule oblige, à l’heure ou nos papilles s’éveillent, tout avait été orchestré pas nos commerçants pour assouvir nos fringales et étancher notre soif.
Le beau temps, heureusement pour tous était au rendez-vous. La luminosité n’en était que plus féérique et sublime.
Les agents de sécurité, quels qu’ils soient, étaient par leur présence très rassurants.
Nous n’avons plus qu’à nous revoir à nouveau le week-end prochain sur les quais du port-Villiers pour l’ouverture des guinguettes sublimée par le merveilleux feu d’artifice de la Saint-Jean qui a été repoussé à cause de la canicule.
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