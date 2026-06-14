Musique, barbecue sauvage, déchets... autour du lac des Près Saint-Jean, une fidèle d'info-chalon pousse un coup de gueule

Avant-hier, fin de matinée, je me baladais autour du lac des prés St Jean et un groupe d’hommes, faisait un barbecue sauvage, à l’ombre, (en prolongement des terrains de tennis, face au lac, sous des arbres), bel endroit à l’ombre.

De surcroit, barbecue installé, pas aux endroits prévus, avec tout un tas de pack de bières et sachets pour leur pique nique.

Comme ce samedi matin, j'ai participé au nettoyage du lac, organisé par le club de plongée, dès 9H00, je suis retournée à l’endroit du barbecue sauvage, et ils ont laissé tous leurs déchets ainsi que le bois brulé qui a brulé l’herbe.

Idem sur la plage, il reste des morceaux de palettes carbonisés, qui ont brulé l’herbe.

Avec ces fortes chaleurs annoncées, un été peut être caniculaire, et l’herbe qui est déjà sèche, quid des potentiels feux autour du lac !

D’autre part, dimanche dernier, petite balade autour du lac et j’ai cru qu’il y avait une animation organisée, car la musique était à fond mais rien : pas du tout d’animation organisée, mais plutôt un groupe qui était avec leur voiture, énorme enceinte haute de plus d’ 1 m et la musique à fond, au même endroit ombragé et au calme.

On entendait la musique à fond, de tous les cotés du lac, d’un bout à l’autre.

Quid de la tranquillité du lac, quand on recherche le calme après une semaine de tumulte métro boulot dodo !

Sans parler de la nuisance et pollution sonore pour les oiseaux sur la presqu’île et la maison de retraite de l’autre coté de la rue !

Je voulais en parler à la police mais je n’en croise jamais au lac !

Sans parler des poubelles brulées, et du manque de poubelle, ça doit être pour cela que les gens laissent leurs déchets au pied de leur barbecue sauvage !

En espérant que la police fasse des rondes le week end au lac, car c’est la fête pour certain(e)s mais pas pour d’autres, qui recherchent calme et tranquillité.

Surtout quand on veut marcher, lire, respirer au calme dans ce coin de verdure, en ville.

Lieu public mais on dirait réservé à un certain public, qui s’autorise tout, sans respect des autres !

Autre coup de gueule, tous les soirs, tout un groupe de voitures, se garent dans l’impasse située derrière la pharmacie St Jean des Vignes, avec nuisances sonores, que ce soit en semaine ou le week end, car ils mettent de la musique assez forte, parlent fort, boivent, mangent, en laissant tous leurs déchets alors que des poubelles vides sont à leur disposition.

C’est hyper gênant pour trouver une place pour se garer, quand on habite ce quartier, car ils prennent toutes les places disponibles, alors qu’ils n’habitent pas ce quartier, mais comme c’est une impasse, ils sont tranquilles, à gêner les autres, résidants dans ce quartier.

Non seulement ce quartier n’est plus calme mais devient une déchetterie, avec bouteilles, verres plastiques, sachets, résidus de graines de tournesol….

D’ailleurs d’énormes rochers étaient installés là et ils pouvaient s’assoir, maintenant que vous avez enlevé ces gros rochers, ils viennent avec leurs sièges de pêche et ne respectent bien évidemment pas le calme ni la tranquillité d’autrui, de surcroît, tranquillité et sérénité de ceux qui habitent ce quartier.

En espérant que le nécessaire soit fait, des rondes de la police car la gendarmerie est au bout de cette impasse pour que les résidents de ce quartier, retrouvent leur sérénité, des places pour se garer,…