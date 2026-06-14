Les jeunes tireurs du TSCR, vrais ambassadeurs de la ville, ont encore excellé au championnat de France des Ecoles de Tir de Béziers en rapportant 14 médailles.

Le Tir sportif châtenoyen est connu et reconnu pour les performances de ses tireurs quel que soit la discipline.

Une compétition où différentes armes sont utilisées et où différentes épreuves sont organisées durant les quatre jours de match : Pistolet à 10 mètres, vitesse et précision, Carabine à 10 mètres et 3 positions, Paratir, Arbalète Field et Cible Mobile. Trois halls du parc des expositions ont ainsi été ouverts aux compétiteurs et à leurs accompagnants, l’un accueillait les 80 postes de tir de précision et les 8 paillasses de tir à l’arbalète, dans le second se trouvait l’accueil, le stand des finales et le circuit ludique, le dernier était occupé par 20 postes de tir supplémentaires et par le village des exposants. Ce sont plus de 1 400 tireurs, des catégories Poussin, Benjamin et Minime qui ont participé à cette compétition, autant dire que la concurrence était rude.

Nos petits tireurs, filles et garçons de Châtenoy, ont bien représenté leur club et la ville en ramenant dans leurs escarcelles, grâce à leurs performances, 14 médailles : 6 titres de Champion de France, 7 médailles d'Argent et une médaille de Bronze.

Un nouveau record de médailles pour le Club lors d'un championnat de France (Adultes et Ecole de tir) avec seulement 12 tireurs : 8 filles et 4 garçons.

Les dirigeants du club ont organisé une réception en l'honneur des jeunes tireurs afin de célébrer leurs performances exceptionnelles et leurs 14 médailles.

En présence de Vincent Bergeret maire, Fabrice Rignon adjoint au sport, d’élus, de Daniel Rebillard président de l’OMS, de Serge Cognard président du CDMJSEA71, de sponsors, des bénévoles et des parents de l'Ecole de Tir, les jeunes médaillés et tous ceux qui ont participé à ces championnats ont été applaudis et félicités par les autorités présentes.

Les trois plus médaillés châtenoyens en minime par équipe, champions de France pistolet 10 m et pistolet 3/7, sont Lili André, Arsène André-Barroso et Clémence Descombin.

En cadeaux pour ces très beaux résultats, le club a offert à tous les médaillés un bon de réduction à valoir sur leur prochaine licence et uniquement pour les jeunes filles une paire de boucles d’oreilles "spéciales club" (à porter lors de compétitions ou plutôt à garder en souvenir de ces championnats de France !!).

Les autres médaillés n’ont pas démérité, ils peuvent être fiers, avec l’ensemble des participants du club, des résultats très prometteurs réalisés à ces championnats.

Cette soirée revêtait aussi un caractère particulier avec la présence de Françoise Reynaud trésorière de l’ex comité de jumelage (ex organisateur du marché de Noël) qui a clos les comptes de ce comité. Elle était accompagnée de Marinette Carlot ancienne membre du CJ. Juste rappeler que le Tir a repris le marché de Noël et est bien décidé à faire perdurer cette grande manifestation de Noël.

Leur présence n’était pas anodine puisque la trésorière était là pour remettre un chèque de 5000 € au club afin d’acheter des carabines pour ces jeunes qui performent dans ce sport.

L’autre part, soit environ la même somme, est destinée au collège afin d’aider les familles en difficultés, leurs enfants pourront ainsi profiter des voyages scolaires.

Le palmarès de chacun

Les résultats par catégories avec les points

Pour fêter toutes ces performances, Le ban bourguignon était de rigueur juste avant de se retrouver autour du buffet pour le moment convivial.

C.Cléaux

christiancleauxgmail.com