Philippe Deschamps, nouveau Sous-Préfet de Chalon, entend incarner "l'administration du premier kilomètre"

Philippe Deschamps aura tout de suite marqué son terrain, en prenant à bras le corps son rôle de Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon-Montceau. Place désormais aux rencontres de terrain.

La marque de fabrique de Philippe Deschamps a été réaffirmée dès sa première prise de parole, dans les salons de la Sous-Préfecture, en présence de nombreux élus locaux, dont le maire de Chalon-sur-Saône, les parlementaires Marie Mercier et Aurélien Dutremble. Adepte des bons mots qui sonnent juste, il n'est pas du genre à confier ses taches à l'Intelligence Artificielle où à toute autre personne, "remettre en perspective, écouter sera mon parcours" a lancé le désormais nouveau Sous-Préfet de la rue Général Leclerc.

"Agis sans à priori, d'abord écouter et entendre, respecter ceux qui ont l'intelligence de la main"

Le message est clair et affirmé. Philippe Deschamps entend accumuler les rencontres, les échanges au fil des prochaines semaines, afin de maîtriser l'ensemble des sujets portés par un territoire d'une réelle densité économique et sociale.

Très attaché au tryptique, "écoute, proximité et pragmatisme", il a le sens "de la culture du résultat" tout en insistant sur le fait que face à la complexité du moment et des situations, "il n'existe pas forcément des solutions simples à tous les problèmes complexes".

Originaire de Douai et en provenance de Thionville, âgé de 60 ans, marié, père de deux filles, son arrivée à Chalon-sur-Saône est liée à une demande personnelle. C'est dire que la motivation face au challenge qui l'attend est bien au rendez-vous. Bienvenue à Philippe Deschamps et à son épouse sur les bords de Saône.

Laurent GUILLAUMÉ