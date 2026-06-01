Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com

" Veille de fête des mères quelle honte de voir le cimetière nord de crissey en état de friche. Où est le respect et ce depuis plusieurs mois, on est obligé de prendre notre coupe bordure personnel. C'est à se demander où passent nos impôts" s'interroge ce fidèle d'info-chalon.com, demandant une réponse à la mairie.