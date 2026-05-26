Société
On parle de purin d'ortie ou de prêle, mais le purin de vos "mauvaises" herbes est aussi une bonne idée
Publié le 26 Mai 2026 à 16h47
Si toutes les plantes n'ont pas les vertus de l'ortie ou de la prêle, elles n'en sont pas pour autant dénuées de minéraux. Et si vous prépariez un purin de « tout-venant » ?
Le principe du purin est d'extraire les principes actifs des plantes par une macération longue. Une opération classique que l'on réserve pour une liste de végétaux triés sur le volet, connus pour être riches en potasse, phosphore ou azote. Dilué et pulvérisé sur le feuillage ou versé au pied des cultures, le purin est une préparation aux multiples vertus selon l'espèce utilisée. Mais quid des autres plantes ? Qu'est-ce qui nous dit que les mauvaises herbes que nous arrachons (liseron, chardon, chiendent…) ne sont pas tout aussi bénéfiques ? Alors avant de les mettre au compost, autant les valoriser par une petite macération. Il y a fort à parier que vos plantes ne s'en plaindront pas et que vos adventices ne s'en composteront que mieux !
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