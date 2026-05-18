Saint-Marcel
Après Mercurey, Saint-Rémy, Buxy, Cormatin... Lilian Bacherot reprend la boucherie "Chez Jean" à Saint-Marcel
Par L.G
Publié le 18 Mai 2026 à 17h55
La boucherie de la grande rue de Saint-Marcel avait été ouverte en janvier 2025. Une reprise en main par le boucher de Mercurey.
Lilian Bacherot n'en finit plus de s'étendre. Après une première pierre posée à Mercurey, puis à Saint-Rémy, Buxy ou Cormatin, c'est officiel, il vient de reprendre la boucherie de Saint-Marcel, "Chez Jean", ouverte en janvier 2025. Une décision essentiellement stratégique, avec un plateau technique de 220 m2, qui permettra de produire pour l'ensemble des autres sites de vente.
En l'espace de quelques années, le boucher-charcutier de Mercurey a vite conquis les appêtits avec une palette de produits toujours plus complète et surtout une gamme tarifaire en adéquation avec le pouvoir d'achat des Chalonnais.
Pas de changement notable du côté des horaires. La boucherie-charcuterie sera ouverte du mardi au samedi de 8H-12h / 15h-19h - 53 Grande Rue - Saint-Marcel
Laurent GUILLAUMÉ
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