Chalon sur Saône

TOUR DE FRANCE - Tout le détail pratique de la circulation et du stationnement dans le centre de Chalon du 14 au 16 juillet

Publié le 02 Juillet 2026 à 16h42

TOUR DE FRANCE - Tout le détail pratique de la circulation et du stationnement dans le centre de Chalon du 14 au 16 juillet

Les premières mesures concernent la journée du 14 juillet avec les festivités de la fête nationale et le feu d'artifice. Info-chalon.com vous propose l'ensemble des informations pratiques, programme et plans de circulation.

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