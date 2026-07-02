COUPE DU MONDE - Une fan-zone à Chalon en cas de demi-finale au square Chabas

Si la France se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du monde, une fan zone sera installée au square Chabas afin de retransmettre le match, le 14 juillet à 21 h. Le feu d’artifice sera tiré à l’issue de la rencontre, avant le début du bal.

Si la France se qualifie pour la finale, le match sera également diffusé le 19 juillet à 21h au square Chabas.