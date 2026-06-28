Crissey
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
Par Christian CLEAUX
Publié le 28 Juin 2026 à 18h18
Le "Criss’Bar", ce tout nouvel établissement ouvert depuis peu à Crissey accueillait sa première fête de la musique, premier gros évènement organisé par les deux cogérants du bar.
Ce vendredi 19 juin, c’était l’effervescence à Crissey avec un évènement concocté par les deux cogérants du bar le "Criss’Bar". Cette animation, au cœur même de la commune, avait attiré pas loin de 1000 personnes, pas seulement des crissotins mais de toute l’agglomération chalonnaise et plus.
Les élus, dont Catherine Lauriot maire de Crissey, Pascal Boulling ancien maire sont venus à cette première du Criss’ Bar ; ce lieu leur est cher et ils sont satisfaits de le voir de nouveau ouvert espérant qu’il deviendra un véritable lieu de vie pour la commune.
Les rugbywomans et rugbymans du club châtenoyen avaient répondu présent et avaient fait honneur à leur coprésident Thomas et leur collègue Steven en venant trinquer et déguster les planches apéro.
Pour permettre un bon déroulement et assurer la sécurité des personnes présentes, la municipalité avait pris un arrêté afin que la rue principale soit fermée et avait mis un contournement en place.
Thomas Bouillot et Steven Bourgeon avaient fait en grand : une soirée conviviale où il était possible de déguster en famille ou entre amis des planches de charcuterie, fromages, arrosées d’une bière, d’un rosé ou d’autres boissons. La file d’attente était longue et il fallait être patient pour se faire servir mais tout se déroulait dans la bonne humeur !
C’était la fête de la musique en avance, c’était un peu comme si les habitants attendaient ce moment de festivités et de retrouvailles.
Il n’y a pas de fête sans musique et ce vendredi, le jeune musicien talentueux du conservatoire Liam, dans une animation mêlant DJ et saxophone, a déambulé entre les tables pour le plus grand plaisir des gens.
Les deux copains ont bien l’intention de proposer quelques autres bons moments avec la même ambiance chaleureuse que ce vendredi.
C.Cléaux
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Au Pérou, la 4e tentative présidentielle est la bonne pour Keiko Fujimori
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes