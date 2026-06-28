GOLF - Coupe Mercedes Benz groupe Chopard : 80 joueurs en lice malgré l’extrême chaleur

La Saône-et-Loire, et par conséquent la région chalonnaise, n’était pas encore en vigilance rouge pour canicule mais il faisait chaud, même extrêmement chaud, ce samedi 20 juin sur le Golf de la Roseraie, où se déroulait l’édition 2026 de la coupe Mercedes Benz groupe Chopard.

Et pourtant ils ont été pas moins de quatre-vingts joueurs à disputer l’épreuve.



Un départ avancé

Pour faire face à la forte chaleur annoncée, Sébastien Koch, directeur de la concession chalonnaise de Mercedes Benz groupe Chopard, et Jonathan Bidault, manager du Golf de la Roseraie, avaient prévu un plan B. A l’origine, les golfeurs devaient partir en shot gun tout ensemble aux douze coups de midi. Au final, les départs du trou n°1 et du trou n°10 se sont échelonnés à partir de 7h 30. Permettant ainsi l’organisation d’une pause rafraichissante au trou n°9 avec tout ce qu’il faut pour réconforter les joueurs. Un aménagement bienvenu qui a permis d’égaler le record de participation de 2024. On notait ainsi la présence de compétiteurs venus non seulement de Chalon mais aussi d’Avoise, de Beaune, de Chailly, de La Chassagne, de Mâcon, de Méribel, de Montceau, et du Val de Sorne.



Corentin Besse et Eliott Dupuis au top

Déjà vainqueur en 2023 avec Sasha Platret, Corentin Besse a récidivé cette année, associé à Eliott Dupuis. Auteurs de sept birdies pour un seul bogey les deux joueurs ont survolé la compétition disputée en scramble à 2, laissant leurs principaux adversaires, Nicolas Lisito et Florian Pinault d’une part et Lucas Denis et Maxime Raze-Franc d’autre part, à sept points au classement effectué en stableford.



Des concours parallèles

Parallèlement à l’épreuve étaient organisés deux concours de drive. Chez les messieurs le premier est le Mâconnais Lucas Denis tandis que chez les dames c’est la Chalonnaise Virginie Cauvin qui s’est montré la meilleure. Par ailleurs, dans le cadre de la célébration du cinquantenaire du club, une surprise attendait les golfeurs. Au trou n°5 ces derniers pouvaient en effet essayer de battre le pro Laurent Seinger dans un concours de précision. Sept d’entre eux ont réussi l’exploit de mettre leur balle plus près du drapeau que celle de l’ancien joueur de l’Alps Tour. Il s’agit de Gérard Friour, Maxime Thibert, Thomas Dubief, Christian Thuret, Laurent Nourisson, Romain Quintois et Corentin Besse. Félicitations, messieurs !



Enfin la coupe Mercedes-Benz groupe Chopard comptait pour le 3e tour de la Partenaire’s Cup Leaderboard 2026, qui regroupe dix équipes. Déjà en tête du classement, DS Automobiles en a profité pour creuser l’écart et compte désormais 98 points d’avance sur Côté Optique et 123,5 points sur Aquilus Piscines et Spas.



Les résultats

Brut : 1. Corentin Besse (Chalon) - Eliott Dupuis (Bourgogne-Franche-Comté) 42, 2. Nicolas Lisito (Bourgogne-Franche-Comté) - Florian Pinault (Bourgogne-Franche-Comté) 35.

Net : 1. Nicolas Lisito (Bourgogne-Franche-Comté) - Florian Pinault (Bourgogne-Franche-Comté) 44, 2. Marc Gely (Chalon) - Carl Fraselle (Chalon) 44, 3. Maxime Thibert (Chalon) - Thomas Dubief (Chalon) 44, 4. Corentin Besse (Chalon) - Eliott Dupuis (Bourgogne-Franche-Comté) 43, 5. Michel Secondi (Chalon) - Martine Globet (Chalon) 43, 6. Faustine Planté (Chalon) - Léandre Planté (Chalon) 41, 7. Michel Chouet (Chalon) - Régis Routaboule (Chalon) 41, 8. Maxime Raze-Franc (Avoise) - Lucas Denis (Mâcon) 41, 9. Sébastien Koch (La Chassagne) - Nicolas Meuriot (La Chassagne) 40, 10. Christophe Morel (Chalon) - Eric Palanchon (Chalon) 40.



Gabriel-Henri THEULOT