Saône et Loire

Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire

Publié le 28 Juin 2026 à 07h30

Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire

Si la Saône et Loire demeure en vigilance jaune pour les orages, ce n'est pas le cas de la bordure Ouest. A compter de 17h, les choses devraient vite se dégrader par l'Ouest du département. La prudence est de mise.