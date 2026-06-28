Saône et Loire
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
Publié le 28 Juin 2026 à 07h30
Si la Saône et Loire demeure en vigilance jaune pour les orages, ce n'est pas le cas de la bordure Ouest. A compter de 17h, les choses devraient vite se dégrader par l'Ouest du département. La prudence est de mise.
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