Saône et Loire

Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire

Publié le 27 Juin 2026 à 09h49

Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire

Même si selon la page Facebook Météo71-Saône et Loire toujours parfaitement documentée, la situation peut évoluer. Il est question de grêlons de 4 à 6 centimètres selon les secteurs concernés.