Saône et Loire
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
Publié le 27 Juin 2026 à 09h49
Même si selon la page Facebook Météo71-Saône et Loire toujours parfaitement documentée, la situation peut évoluer. Il est question de grêlons de 4 à 6 centimètres selon les secteurs concernés.
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