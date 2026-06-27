CANICULE - Les températures vont continuer à grimper ce samedi

Si les records de température ont été battus vendredi sur de nombreux points de Saône et Loire, ils devraient l'être une nouvelle fois encore aujourd'hui samedi, avec des maximales qui pourraient avoisiner les 44°c. Une température inégalée jusqu'alors. La prudence est vraiment de mise avec des organismes mis à rude épreuve, quelque soit votre état de santé. Evitez toute sortie inutile pour celles et ceux pouvant se le permettre. Les deux nuits prochaines seront elles-aussi compliquées à gérer.