Saône et Loire
CANICULE - Le Préfet de Saône et Loire interdit toutes les manifestations sportives de plein-air, ainsi que la consommation d'alcool sur la voie publique
Publié le 22 Juin 2026 à 17h33
Météo-France a placé la Saône-et-Loire en vigilance rouge canicule à partir de ce lundi 22 juin à 12h. Les températures devraient atteindre 39°C la journée et 23°C la nuit. Cet épisode caniculaire devrait se maintenir pendant une grande partie de la semaine prochaine.
A compter de demain à 12h, plusieurs mesures sont prises.
Activation du plan ORSEC départemental “Gestion sanitaire des vagues de chaleur, niveau rouge”
Le préfet de Saône-et-Loire a armé le centre Opérationnel Départemental en posture de suivi ce jour depuis 17h, afin de coordonner les différents services de l’Etat, des collectivités et leurs partenaires.
Dispositions spécifiques
Afin de préserver la santé des personnes et de prévenir la sursollicitation des services de secours ainsi que l’engorgement des services d’urgence, la consommation d’alcool sera interdite sur la voie publique et dans les espaces publics.
Dispositions concernant les activités sportives
Les manifestations sportives sont interdites à partir du 22 juin à 12h et ce, jusqu’à la fin de la vigilance rouge canicule.
Dispositions pour les établissements scolaires
Aucune fermeture généralisée des établissements scolaires n’a été décidée. Au cas par cas, les maires et chefs d’établissements les décideront en fonction des conditions d’accueil propres à chaque établissement. Toutefois, les parents qui souhaitent garder leurs enfants à domicile peuvent le faire.
Mesures et actions en faveur des personnes vulnérables
Les maraudes sont renforcés à Chalon-sur-Saône, Mâcon et Tournus. Les horaires des accueils de jour sont étendus.
Dispositions concernant les feux d’espaces naturels
Les effectifs journaliers des sapeurs-pompiers sont renforcés en raison du niveau élevé de risques d’incendie de végétation.
Dispositions pour les transports d’animaux vivants
Les transports d’animaux vivants sont interdits au-delà de 30°C.
Activation du numéro vert “Canicule info service”
Le numéro vert “Canicule info service” est disponible et joignable au 0 800 06 66 66 de 9h à 19h (appel gratuit depuis la France métropolitaine).
Les bons réflexes lors de fortes chaleurs :
En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez le 15.
Protégez les personnes les plus fragiles.
Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (douche, brumisateur...)
Buvez régulièrement de l’eau, sans attendre d’avoir soif, mais pas d’alcool.
Dans la mesure du possible, rejoignez un endroit frais ou climatisé.
Arrêtez toute activité physique.
Ne vous exposez pas. Protégez-vous au maximum de la chaleur.
Prenez des nouvelles de vos proches et de vos voisins plusieurs fois par jour.
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