Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot

A 72 ans, Dominique Juillot, Président du Grand Chalon, incontournable figure locale, tant par sa vie sportive, entrepreneuriale que politique, a été honoré par la République Française sur décision du Premier Ministre. Et c'est Dominique Perben qui lui a remis sa légion d'honneur.

Le Colisée a pris une configuration inédite pour honorer Dominique Juillot ce vendredi soir. Et ils étaient en nombre pour être à ses côtés, et le féliciter dans cette distinction républicaine. L'ancien Garde des Sceaux et ancien maire de Chalon-sur-Saône, Dominique Perben, a tout naturellement répondu à l'invitation, lui qui aura été le point de départ de l'engagement politique de Dominique Juillot.

Du Président de la région Bourgogne-Franche Comté au Ministre de l'industrie

En faisant appel à Dominique Perben, une forme de boucle politique s'est opérée vendredi soir au Colisée. Car c'est bien par celui qui fut Ministre de Jacques Chirac que l'épopée politique de Dominique Juillot a débuté. Une amitié sincère et profonde avec Maurice Juillot, maire de Mercurey au début des années 80, et LA rencontre à l'origine de tout le reste.

Ce vendredi soir, les notions de "fidélité" et "amitié" ont raisonné comme des vérités établies dans le parcours de Dominique Juillot, honoré du titre de Chevalier de la Légion d'honneur. "J'aurai tant aimé que maman soit là" a confié le Président du Grand Chalon, en présence de son épouse Christine, de ses enfants Marion, Camille et Grégoire, de sa soeur Véronique, et toute la famille, mais aussi d'un grand nombre d'habitants de Mercurey, des Duvernay, aux Juillot en passant par les Raquillet et de Suremain.

A tour de rôle, Dominique Perben et Sébastien Martin, ont tenu à retracer un parcours hors-norme dans l'histoire de l'agglomération chalonnaise. De l'athléte passionné de basket sélectionné en équipe de France de -18 ans, aux Scieries Réunies du Chalonnais, en passant par les 31 ans à la tête de la municipalité de Mercurey, mais aussi Président de la Fédération nationale du Bois et même Président un temps durant de l'A.N.P.E, devenue France Travail. Dominique Juillot c'est aussi une aventure entrepreneuriale dans un restaurant à Charleston en Caroline du Sud (eh oui on l'a découvert ce vendredi) ou la rencontre en tout début de carrière de Philippe Starck, le designer que tout le monde s'arrache, dans une usine de bois en Haute-Marne.

Un parcours à mille vies avec toujours en filigrame cette passion pour ce territoire qu'on a en commun

"Je me souviens de tout et de chacun" a lancé Dominique Perben, qui a pris soin de ne plus intervenir dans la vie politique chalonnaise depuis son départ en direction de Lyon. Pour autant, son tissu d'amitiés et de soutiens est resté intact, malgré les décennies passées. On en veut pour preuve l'amitié partagée entre Roger Leborne, ancien maire de Saint-Marcel et co-fondateur de l'intercommunalité chalonnaise, aux côtés de Dominique Perben, là où pourtant les engagements idéologiques de chacun ne faisaient que les éloigner. Dominique Perben a profité de l'opportunité donnée pour avoir une pensée en direction de celles et ceux qui furent à ses côtés, de Madeleine Mazière à Jean-Pierre Bouvet ou Paul Alexandre, "certains sont là, d'autres malheureusement sont partis".

Si Dominique Juillot n'est plus à présenter, quelque soit la génération, c'est bien grâce à ce parcours à mille vies, mais c'est sans doute celui du Président de l'Elan Chalon à compter de 1993, succèdant à Gaby Bernard qui reste dans bien des têtes.

"Vous êtes attaché à ce territoire comme les racines de la vigne qui s'enfonce profondément" pour Sébastien Martin, dont l'amitié entre les deux hommes n'est un secret pour personne.

De Jérôme Durain - Président de la région Bourgogne-Franche Comté, à Dominique Dufour - Préfet de Saône et Loire, en passant par Gilles Platret - maire de Chalon, Marie Mercier, Fabien Genet, Jean-Paul Emorine, Fabien Rossignol - Président du MEDEF Bourgogne à Clarisse Maillet - Présidente la CPME, de Denis Guigue - Président de la CAPEB... on ne compte plus les personnalités présentes ce vendredi soir, pour saluer l'engagement d'un homme sur le territoire du Grand Chalon.

Lauernt GUILLAUMÉ