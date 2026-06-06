Rugby
Les Tango chalonnais jouent les prolongations au Spot de Châtenoy-le-Royal
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 06 Juin 2026 à 07h29
Soirée festive ce vendredi soir au Spot de Châtenoy-le-Royal avec la présence des “armoires à glace” du rugby chalonnais.
Soirée festive ce vendredi soir au Spot de Châtenoy-le-Royal avec la présence des “armoires à glace” du rugby chalonnais. C’était l’occasion pour le président actuel Bernard Lécuelle de remercier l’ensemble de l’équipe, du staff aux joueurs, pour la saison écoulée, et également de rendre un hommage à plusieurs figures emblématiques comme les frangins Takouachet, lesquels tirent leur révérence. “ Une page se tourne” avouait le président chalonnais en place depuis 2017 et qui, selon toute vraisemblance, devrait prendre du recul à la rentrée au profit de Walter Alix. Tout cela est à mettre au conditionnel bien entendu.
Ce vendredi était aussi l’opportunité de présenter le nouveau duo de coaches, Alex Verri et Greg Paquelet, aux commandes dès le 30 juin prochain pour la reprise officielle de l’entraînement.
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