Chalon sur Saône

À Carrefour Chalon Nord samedi 6 juin 2026 : vente de brioches solidaire

Publié le 02 Juin 2026 à 15h03 , mise à jour le 06 Juin 2026 à 08h42

À Carrefour Chalon Nord samedi 6 juin 2026 : vente de brioches solidaire

L'association VMEH (Visite des Malades dans les Établissements Hospitaliers) organise une vente de brioches à Carrefour Chalon Nord.

En achetant une brioche, vous contribuez à soutenir les actions des bénévoles qui apportent présence, écoute et réconfort aux personnes hospitalisées, aux résidents d'EHPAD et aux personnes isolées.

Samedi 6 juin 2026 : Faites-vous plaisir tout en faisant une bonne action !

Merci pour votre générosité et votre soutien.

Carrefour Chalon Nord - 144 Av. de Paris - 71100 Chalon-sur-Saône
 
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