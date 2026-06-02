À Carrefour Chalon Nord samedi 6 juin 2026 : vente de brioches solidaire

L'association VMEH (Visite des Malades dans les Établissements Hospitaliers) organise une vente de brioches à Carrefour Chalon Nord.



En achetant une brioche, vous contribuez à soutenir les actions des bénévoles qui apportent présence, écoute et réconfort aux personnes hospitalisées, aux résidents d'EHPAD et aux personnes isolées.



Samedi 6 juin 2026 : Faites-vous plaisir tout en faisant une bonne action !



Merci pour votre générosité et votre soutien.

Carrefour Chalon Nord - 144 Av. de Paris - 71100 Chalon-sur-Saône



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