Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !

Deux figures du commerce chagnotin ont décidé de se rapprocher de leur domiciliation. Après 12 ans de service au tabac-presse de la Liberté à Chagny, et la vente de leur établissement, c'est à Chalon-sur-Saône qu'il ont trouvé leur nouveau port d'attache.

Cyril et Corinne Bray viennent de reprendre "La Fierté" devenant à compter de ce mardi "Le Colisée", tout naturellement, lorsque la question s'est posée sur le nouveau à donner, compte-tenu de son emplacement dans le "rond-point des impôts".

La bonne nouvelle est le maintien de Marie-Laure, la salariée de l'ancien propriétaire, et surtout un changement draconnien dans l'amplitude horaire. Conscient de l'endroit stratégique, le couple de buraliste entend développer l'activité du désormais "tabac-presse du Colisée".

Du lundi au mercredi, ouverture de 6H30 à 19H30, le jeudi jusqu'à 20h et le vendredi jusqu'à 21h. Samedi 7H - 21H et le dimanche de 7H30 à 12H15, avec l'application des horaires d'été, a confié Corinne Bray auprès d'info-chalon.com.

Vous retrouverez sur place tout les produits habituels d'un tabac-presse, avec au fil des semaines à venir de nouveaux services tels que les paiements de proximité.

Belle rentrée à Corinne et Cyril.

Laurent GUILLAUMÉ