Chalon sur Saône
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 01 Juin 2026 à 15h50
Ouverture officielle ce mardi matin dès 6H30.
Deux figures du commerce chagnotin ont décidé de se rapprocher de leur domiciliation. Après 12 ans de service au tabac-presse de la Liberté à Chagny, et la vente de leur établissement, c'est à Chalon-sur-Saône qu'il ont trouvé leur nouveau port d'attache.
Cyril et Corinne Bray viennent de reprendre "La Fierté" devenant à compter de ce mardi "Le Colisée", tout naturellement, lorsque la question s'est posée sur le nouveau à donner, compte-tenu de son emplacement dans le "rond-point des impôts".
La bonne nouvelle est le maintien de Marie-Laure, la salariée de l'ancien propriétaire, et surtout un changement draconnien dans l'amplitude horaire. Conscient de l'endroit stratégique, le couple de buraliste entend développer l'activité du désormais "tabac-presse du Colisée".
Du lundi au mercredi, ouverture de 6H30 à 19H30, le jeudi jusqu'à 20h et le vendredi jusqu'à 21h. Samedi 7H - 21H et le dimanche de 7H30 à 12H15, avec l'application des horaires d'été, a confié Corinne Bray auprès d'info-chalon.com.
Vous retrouverez sur place tout les produits habituels d'un tabac-presse, avec au fil des semaines à venir de nouveaux services tels que les paiements de proximité.
Belle rentrée à Corinne et Cyril.
Laurent GUILLAUMÉ
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