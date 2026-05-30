Chalon sur Saône

Superbe ... de beau matin à Chalon

Par L.G

Publié le 30 Mai 2026 à 07h28

Superbe ... de beau matin à Chalon

Merci à Bruno, fidèle d'info-chalon.com, pour ces clichés matinaux. Aux premières lueurs de l'aube, le "ballon" de la ville de Chalon sur Saône est venu survoler à très basse altitude, la ville. Un joli contraste entre terre et air... toujours magique. 

 