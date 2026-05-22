Nord de l'agglomération
Journée Choose France - Vicky Foods ouvre pour la première fois ses portes au grand public
Publié le 22 Mai 2026 à 07h28 , mise à jour le 22 Mai 2026 à 13h09
Dans le cadre des Journées Choose France, le groupe agroalimentaire espagnol Vicky Foods ouvrira les portes de son site industriel de Fragnes La Loyère, en Saône et Loire, le samedi 30 mai. Attention sur inscription .
Inspirées des Journées européennes du patrimoine, les Journées Choose France mettent en lumière les entreprises ayant fait le choix d’investir et de produire en France, tout en favorisant les échanges entre les acteurs économiques et les territoires.
Implanté en Bourgogne, le site de Vicky Foods constitue la première usine du groupe en France. Dédiée à la fabrication de produits de boulangerie, l’installation se présente comme un site industriel innovant, pleinement intégré au tissu économique local.
À l’occasion de cette journée portes ouvertes, le public est invité à découvrir les coulisses de l’usine, à mieux comprendre les métiers qui y sont exercés et les enjeux de la production agroalimentaire industrielle.
Les visites guidées auront lieu le samedi 30 mai, à 9h00, 9h30 et 10h00 sur le site situé 12 rue de la Vie aux Vaches, 71530 Fragnes‑La Loyère.
L’inscription est obligatoire et s’effectue en ligne via le lien suivant :
https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=dgm2ToIvX0enTY13tp5myKzRQoOB1bVEoN9HvVTOMPNUNlg0UENJT1NOMFhJNFowTE1WUTMwM05NTi4u&route=shorturl
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