Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi

La végétation est tellement sèche qu'il suffit de pas grand chose pour que les choses prennent une sale tournure. A Palinges ou à Thurey, ce sont des feux d'engins agricoles qui ont nécessité l'intervention des secours. Vers 16h, c'est à Ouroux-sur-Saône que les sapeurs-pompiers interviennent suite à l'incendie sur une friche, non loin des premières habitations. La prudence est de mise. Evitez de vous rendre sur les lieux des incendies pour ne pas entraver l'action des secours.