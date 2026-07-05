Mercurey

Les loups de Chamirey se rameutent

Par J-L.C

Publié le 05 Juillet 2026 à 16h12

Les loups de Chamirey se rameutent

Dans Mercurey, Chamirey est un modeste quartier, nonobstant le vieux dicton « Mercurey le nom Chamirey le bon ».

 Mais lorsqu’ils sont appelés à rejoindre la meute, « les loups » de Chamirey se pressent vite.
Et pour ce repas de quartier, ils sont venus nombreux, de la Croix Jacquelet au grand four et de Legoland à Vaugeailles pour partager amitié et repas sur la place des noyers.
Avec en prime à l’heure du dessert la visite d’un personnage incontournable, Jean Raquillet venu raconter quelques blagues en patois, notamment une savoureuse réécriture « du corbeau et du renard ».
Et encore, ils n’étaient pas tous là à l’heure de la photo


J.L.C