Après le Conservatoire du Grand Chalon, Elyn Burquier Socquet s'envole pour Neuchâtel en Suisse

A 27 ans, celle qui s'est découvert une passion par le chant lyrique et l'opéra rejoindra à la rentrée prochaine la très prestigieuse institution Suisse de ka a Haute Ecole de musique de Genève (HEM)

Elle a déjà plusieurs cordes à son arc, et une vraie volonté de percer dans le chant lyrique, malgré toute la concurrence régnant au sein de la discipline. Professeure de musique et de chant au Collège Le Devoir après être passé par Jean Vilar à Chalon-sur-Saône, elle sait qu'elle va devoir mettre les bouchées doubles pour aller au bout de son ambition artistique et professionnelle.

Après un cursus complet au Conservatoire de Chalon et déjà titulaire d'une licence de SVT, c'est depuis son premier âge qu'elle a plongé dans l'univers de la musique. Un temps partie du côté du jazz, c'est une rencontre à Bologne en Italie qui lui ouvre toutes les perspectives de sa voix, et l'éventuelle ambition professionnelle qu'elle peut afficher.

"Vous savez, c'est comme si d'un coup, vous rentrez dans un vêtement qui vous colle à la peau".

Avec une tonalité dans les aïgus, elle s'éclate sur les partitions de Mozart et Debussy, "je milite pour rapprocher le monde du classique auprès de celles et ceux considérant que ce n'est pas pour eux. La musique classique et l'opéra sont d'une facilité d'approche, encore faut-il le vouloir".

La jeune femme, originaire d'Annecy, un temps installée à Chambéry, a fait le choix de Chalon-sur-Saône, et elle salue le professionnalisme apporté par le Conservatoire du Grand Chalon. "On parle souvent du talent de quelqu'un, oubliant les heures de travail derrière. Le talent n'est qu'une partie infime de la réussite, le vrai résultat est celui du travail, et du choix de celles et ceux avec qui on travaille. Et à Chalon-sur-Saône, j'y ai trouvé un réel accomplissement", lui permettant d'ouvrir la porte de la Haute Ecole de Musique de Genève sur le site de Neuchâtel, avec une autre de ses camarades, Aulde de Brion, elle retenue à Genève.

Un accompagnement quotidien de Laëtitia Volcey

Si le chant lyrique produit à Chalon connaît un réel engouegement, reconnu désormais à l'échelle internationale, c'est le fruit aussi de l'encadrement et du travail acharné de la professeure Laetitia Volcey, qu'info-chalon.com avait interrogé après sa victoire au Concours des voix d'Outre-mer (lire l'article d'info-chalon.com).

Avec des talents qui s'exportent, le Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon, s'inscrit toujours plus dans le rayonnement de notre territoire.

Visant une carrière de soliste professionnelle, Elyn Burquier Socquet mesure parfaitement l'ampleur de la tâche à accomplir, avec en Suisse un nouveau cycle de formation de 3 à 5 années d'études, des heures de travail en perspective pour affiner sa discipline de coeur.

Laurent GUILLAUMÉ- @Photo Gilbert Perrot