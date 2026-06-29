Chalon sur Saône
Après le Conservatoire du Grand Chalon, Elyn Burquier Socquet s'envole pour Neuchâtel en Suisse
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 29 Juin 2026 à 15h31
A 27 ans, celle qui s'est découvert une passion par le chant lyrique et l'opéra rejoindra à la rentrée prochaine la très prestigieuse institution Suisse de ka a Haute Ecole de musique de Genève (HEM)
Elle a déjà plusieurs cordes à son arc, et une vraie volonté de percer dans le chant lyrique, malgré toute la concurrence régnant au sein de la discipline. Professeure de musique et de chant au Collège Le Devoir après être passé par Jean Vilar à Chalon-sur-Saône, elle sait qu'elle va devoir mettre les bouchées doubles pour aller au bout de son ambition artistique et professionnelle.
Après un cursus complet au Conservatoire de Chalon et déjà titulaire d'une licence de SVT, c'est depuis son premier âge qu'elle a plongé dans l'univers de la musique. Un temps partie du côté du jazz, c'est une rencontre à Bologne en Italie qui lui ouvre toutes les perspectives de sa voix, et l'éventuelle ambition professionnelle qu'elle peut afficher.
"Vous savez, c'est comme si d'un coup, vous rentrez dans un vêtement qui vous colle à la peau".
Avec une tonalité dans les aïgus, elle s'éclate sur les partitions de Mozart et Debussy, "je milite pour rapprocher le monde du classique auprès de celles et ceux considérant que ce n'est pas pour eux. La musique classique et l'opéra sont d'une facilité d'approche, encore faut-il le vouloir".
La jeune femme, originaire d'Annecy, un temps installée à Chambéry, a fait le choix de Chalon-sur-Saône, et elle salue le professionnalisme apporté par le Conservatoire du Grand Chalon. "On parle souvent du talent de quelqu'un, oubliant les heures de travail derrière. Le talent n'est qu'une partie infime de la réussite, le vrai résultat est celui du travail, et du choix de celles et ceux avec qui on travaille. Et à Chalon-sur-Saône, j'y ai trouvé un réel accomplissement", lui permettant d'ouvrir la porte de la Haute Ecole de Musique de Genève sur le site de Neuchâtel, avec une autre de ses camarades, Aulde de Brion, elle retenue à Genève.
Un accompagnement quotidien de Laëtitia Volcey
Si le chant lyrique produit à Chalon connaît un réel engouegement, reconnu désormais à l'échelle internationale, c'est le fruit aussi de l'encadrement et du travail acharné de la professeure Laetitia Volcey, qu'info-chalon.com avait interrogé après sa victoire au Concours des voix d'Outre-mer (lire l'article d'info-chalon.com).
Avec des talents qui s'exportent, le Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon, s'inscrit toujours plus dans le rayonnement de notre territoire.
Visant une carrière de soliste professionnelle, Elyn Burquier Socquet mesure parfaitement l'ampleur de la tâche à accomplir, avec en Suisse un nouveau cycle de formation de 3 à 5 années d'études, des heures de travail en perspective pour affiner sa discipline de coeur.
Laurent GUILLAUMÉ- @Photo Gilbert Perrot
-
Chalon au fil de l'été et le Bicentenaire de la photographie lancés en grande pompe
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients