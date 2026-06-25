Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu

L'incendie a démarré sur le point le plus haut de la rue de Touches et de la rue du Liard dans le quartier des Cères en milieu d'après-midi, avec un départ de feu visiblement depuis une poubelle. Un riverain a aussitôt alerté les secours dans ce secteur en zone rouge des risques incendies. Des équipages venus de Chagny, Saint-Gengoux, Chalon, Mâcon ont été mobilisés pour empêcher toute propagation au lotissement des cèdres, alors que les vents se lèvent entre l'Est et l'Ouest à tout moment, propageant l'incendie à la moindre parcelle.

Par sécurité, le CIFA,son internat surtout, dont l'evacuation un temps evoqué, est pour le moment confiné dans une salle dediée. Le Sous-préfet est arrivè sur site. Des moyens aériens sont attendus.

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