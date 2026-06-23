Saône et Loire
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
Publié le 23 Juin 2026 à 15h43 , mise à jour le 24 Juin 2026 à 08h27
Les orages devraient frapper à compter de dimanche soir, et plus sûrement lundi.
Mais d'ici là, on est pas à l'abri d'un petit décalage, avec le maintien des températures caniculaires, renforcant l'effet de température ressentie. Si certains modèles évoquent ici ou là des épisodes orageux pouvant être violents, on s'achemine plutôt vers une dégradation mesurée, avec une lente baisse des températures les jours suivant, mais toujours supérieures aux 30°c.
-
A Sassenay, la Clé Sénochoise revit grâce à Cécilia et Yoann
-
Terre de running apporte son expertise aux sportifs sur le Chalonnais
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
Les 100 ans du FCC : une soirée au Colisée avec 400 personnes présentes
-
FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme
-
RUGBY - Walter Alix succèdera à Bernard Lécuelle à la tête de la présidence du RTC le 1er octobre prochain
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Rassemblement RN au Château de la Loyère début juillet, Canon Français en octobre à Chalon.. La France Insoumise Saône et Loire réagit
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”
-
Canicule dans les écoles de Chalon-sur-Saône - Fortes chaleurs : un dispositif adapté pour garantir le confort et la sécurité des élèves
-
FETE DE LA MUSIQUE 2026 - Les Chalonnais ont répondu présents malgré le four