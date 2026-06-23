ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer

Mais d'ici là, on est pas à l'abri d'un petit décalage, avec le maintien des températures caniculaires, renforcant l'effet de température ressentie. Si certains modèles évoquent ici ou là des épisodes orageux pouvant être violents, on s'achemine plutôt vers une dégradation mesurée, avec une lente baisse des températures les jours suivant, mais toujours supérieures aux 30°c.