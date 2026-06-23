Saône et Loire

ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer

Publié le 23 Juin 2026 à 15h43 , mise à jour le 24 Juin 2026 à 08h27

ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer

Les orages devraient frapper à compter de dimanche soir, et plus sûrement lundi.

Mais d'ici là, on est pas à l'abri d'un petit décalage, avec le maintien des températures caniculaires, renforcant l'effet de température ressentie. Si certains modèles évoquent ici ou là des épisodes orageux pouvant être violents, on s'achemine plutôt vers une dégradation mesurée, avec une lente baisse des températures les jours suivant, mais toujours supérieures aux 30°c. 