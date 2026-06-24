Sport
Terre de running apporte son expertise aux sportifs sur le Chalonnais
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 24 Juin 2026 à 09h27
Directeur des activités chez Terre de Running, le Givrotin Baptiste Valdenaire, a fait le choix de Châtenoy-le-Royal pour son implantation sur le chalonnais.
Terre de Running est ouvert depuis quelques semaines, à Châtenoy-le-Royal, juste en face du refuge pour animaux. Un emplacement choisi spécifiquement par Baptiste Valdenaire, juste à proximité d'un vendeur de cycles, "deux disciplines qui se complètent souvent". Si l'image qui entoure Terre de Running se veut plutôt tournée vers les adeptes du trail, la marque qui poursuit son développement sur l'ensemble du territoire, avec une très forte présence sur le berceau lyonnais, se veut ouverte à toutes les pratiques, de la marche à pied à la course en passant par le trail.
Spécificité de Terre de running, c'est bien l'accompagnement du client, "on passe en moyenne une vingtaine de minutes par client, avec une volonté de proposer un service sur-mesure" précise Baptiste Valdenaire. Sur le site de Châtenoy-le-Royal, l'expertise de Cyril répondra à toutes vos attentes, avec une technologie permettant de trouver chaussure à votre pied.
Un accompagnement de la basket à la montre
Chez Terre de running, vous trouverez toute la panoplie pour vous accompagner dans vos pratiques sportives, "c'est un accompagnement global qu'on propose". Ecouteurs connectés, montre connectée, diététique, sac à dos, gourde, textiles de la tête aux pieds.. la surface commerciale propose l'ensemble de la panoplie, avec des marques bien connues comme celle de Terre de running bien évidemment.
A noter que chaque jeudi à 19h, rendez-vous est donné devant le magasin, pour une petite course entre passionnés, avec des groupes de niveaux. N'hésitez pas à vous rapprocher du magasin pour plus d'informations.
Laurent GUILLAUMÉ
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