Nord de l'agglomération
A Sassenay, la Clé Sénochoise revit grâce à Cécilia et Yoann
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 24 Juin 2026 à 10h02
Le jeune couple a multiplié les travaux pour cette adresse emblématique de Sassenay. Et le village a trouvé une oreille attentive et une adresse sur laquelle il peut compter.
Après des mois de travaux, d'aménagement intérieur et de petits réglages, la Clé Sénochoise reprend sa vitesse de croisière, avec aux commandes dans les cuisines, l'incontournable Tony. Un changement dans les murs mais pas dans les cuisines qui permet aux habitués des lieux de retrouver leurs habitudes gastronomiques.
Yoann, artisan, habitué des lieux, avait pris connaissance de la volonté de l'ancienne patronne des lieux, de vendre ce restaurant emblématique, très plébiscité par les ouvriers et artisans dans ce secteur nord de Chalon sur Saône. Et c'est tout naturellement qu'avec sa compagne, Cécilia, qu'ils ont fait le pari d'une nouvelle page entrepreneuriale.
Si le restaurant a repris depuis septembre dernier, ce n'est que maintenant que les travaux sont globalement finalisés, avec une vraie touche lumineuse apportée par Cécilia.
Buffet à volonté et menu à partir de 16 euros
La Clé Sénochoise s'est adaptée au porte-monnaie des habitués, en proposant un premier menu à 16 euros avec plat ou buffet et quart de vin et un menu complet à 19 euros. Une viande et un poisson sont proposés à chaque service.
Le restaurant est ouvert exclusivement le midi du lundi au vendredi, avec une semaine sur deux des ouvertures les vendredi et samedi soir pour des événements spécifiques avec des soirées à thème.
Avec Ortelia, Laëtitia, Léonie et Léonice, toute l'équipe est fin prête pour vous accueillir et assouvir vos appêtits. La réservation est vivement recommandée au 03 85 42 03 16 - A noter que la Clé Sénochoise propose également ses plats à emporter à 10 euros la part tous les jours, SUR RESERVATION AVANT 10H30.
L'idée de reprendre l'espace de l'ancienne boulangerie et de proposer une salle aux familles
Avec la présence du crématorium de Chalon nord, le couple de restaurateurs entend proposer à terme un service plus approprié aux familles dans le deuil. L'espace occupé préalablement par la boulangerie, fermée depuis quelques temps, pourrait devenir à terme une annexe du restaurant, avec l'idée de proposer une salle pour des séminaires, pour des groupes ou tout simplement un espace plus fonctionnel aux familles après un décès.
Laurent GUILLAUMÉ
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