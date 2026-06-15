Chalon sur Saône

FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme

Publié le 15 Juin 2026 à 21h26

FETE DE LA MUSIQUE - CHALON - Découvrez tout le programme

dimanche 21 juin, avec des scènes installées notamment place de Beaune, place Saint-Vincent, place du Port-Villiers et place de l'Hôtel-de-Ville.