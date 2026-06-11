« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".

Un repérage le vendredi avec 2 Rafales dans le ciel au-dessus de l'aérodrome du Grand Chalon pour préparer la prestation privée du samedi au bénéfice d’enfants malades et handicapés de l’association « Un avion, un enfant, un rêve ».

Samedi 6 juin, pour ses 25 ans, l’association « Un avion, Un enfant, Un rêve » a offert un anniversaire marquant et exceptionnel aux enfants et adultes malades et en situation de handicap. Dès le matin un passage par la citée montcellienne et la ville de St Vallier pour des moments de fête, ce fût un véritable moment de bonheur et de plaisir que Lionel Duparay Député a suivi avec une grande attention.

La fête, elle a continué à Chalon par la fête du port de plaisance du Grand Chalon, véritable village maritime.

La fin de journée était le moment le plus attendu pour les enfants et adultes arrivés en voitures de collection et en side-cars à l’aéroport du Grand Chalon. Ils ont rejoint le tarmac de l’Aéroclub pour célébrer ces 25 ans de l'association et assister au spectacle spécialement concocté pour eux.

Une petite séance photos avec Marine Nony reine de Champforgeuil.

Nombreux étaient les invités présents à cet évènement qui n’a pu avoir lieu que grâce à l’engagement depuis le début de Benoit Leduc et des nombreux bénévoles, partenaires et passionnés qui, depuis 25 ans, apportent du rêve à ces enfants et adultes pour certains aujourd’hui.

En présence de Gilles Platret Maire de Chalon, de Philippe Deschamps Sous-préfet, d’Amelle Deschamps Conseillère départementale, de Charlène Laurin Miss Bourgogne 2025, des autorités civiles et militaires, des maires et conseillers des communes voisines, la BAC de la Gendarmerie a présenté une intervention simulant une attaque.

Puis la patrouille de la Bi-Wings Academy, basée à Champforgeuil, a fait une démonstration de vol à trois appareils type biplan. Juste rappeler que la patrouille est la seule à proposer des baptêmes de l’air sur biplan.

Pour la suite, c’était plutôt : ouvrez bien grand vos yeux ! on va décoller pour quelques loopings et voltiges réalisés à bord de l'Extra 330SC de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace.

Et dans un bruit assourdissant, la star de la journée est apparue dans le ciel au-dessus de l’aéroport : le "Rafale Solo Display" avion de chasse piloté par le capitaine Alexandre Roeckel alias Rocky.

Une série, de voltiges, de démonstrations sur la maniabilité de cet appareil dont la vitesse vertigineuse ne laisse pas la place à la moindre erreur, a enchanté le public, les organisateurs, les enfants. Des figures aériennes dans le ciel du chalonnais avec un Rafale, ce n’est pas courant et le pilote les a faites en plusieurs passages sur une dizaine de minutes de vol.

Que du bonheur malgré le bruit, mais chaque personne, qu’elle soit dans l’aérodrome où à l’extérieur de l’aéroport (qui était fermé au public), a pu profiter un maximum du spectacle, spectacle destiné en premier lieu à faire rêver les enfants et adultes malades et handicapés.

Le meeting terminé, Amelle Deschamps s’est adressé aux partenaires pour les remercier, « je voudrais souligner le travail de Benoit qui d’année en année permet d’asseoir cette belle manifestation dans le paysage de Chalon et même au-delà car je sais qu’on vient de très loin pour cette manifestation... »

Monsieur le maire Gilles Platret s’est exprimé à son tour après avoir présenté Philippe Deschamps le nouveau sous-préfet : « Mon cher Benoit, c’est à toi que je voudrais m’adresser parce que c’est un anniversaire que cette manifestation. Tu le célèbres de la plus belle façon qu’il soit avec cet avion mythique ..., la démonstration qui nous a été faite aujourd’hui et déjà hier, il y a eu un effet de surprise. Benoit, pour ce qui se passe ici, nous te le devons mais je sais tu vas dire que c’est avec ton équipe... Il y a 25 ans tu m’as dit que tu avais 25 ans. Cela veut dire que Benoit a passé la moitié de sa vie à organiser ceci pour faire du bien aux jeunes et aux moins jeunes... »

Lionel Duparay député et Philippe Deschamps sous-préfet se sont eux aussi exprimés sur cette journée, adressant leur reconnaissance à Benoit Leduc et son équipe de bénévoles pour le travail accompli pour les jeunes handicapés.

Cette manifestation, au-delà de la présence des pilotes avec leurs avions, est avant tout un formidable élan de générosité, de cohésion humaine, de solidarité afin d’offrir une parenthèse de bonheur, d’émotion et d’évasion. Il y avait aussi les cars podiums de l’Armée de l’Air et de l’Espace et de la Base pétrolière interarmées de Chalon, ainsi que les stands de la Gendarmerie Nationale, du Comité Handisport 71, ... qui ont apporté leur soutien lors de cette journée et contribué aux festivités.

Tout ceci grâce Benoit Leduc et à l’implication de l’ensemble des organisateurs, des bénévoles, des participants et à leur engagement au service de ceux qui en ont besoin.

C.Cléaux

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