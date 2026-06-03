Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com

Une nouvelle plume pour Info-chalon dans la rubrique sport : dans la famille Barletta, bien connue à Chalon, nous vous présentons Salvatore.

La famille Barletta est bien connue à Chalon-sur-Saône. D’ailleurs, Salvatore y est né, rue du Général Leclerc, précisément. À l’époque où une maternité s’y trouvait.

Les premiers pas vers le journalisme sportif

Entré au Journal de Saône-et-Loire en 1987 en tant qu’ouvrier du livre, Salvatore gravit les échelons pour atteindre le métier dont il rêvait : journaliste sportif. 1995 : après un an de formation à l’IPJ de Paris, financé par le JSL, la rubrique sport lui ouvre les bras. Quelques années plus tard, en 2018, il prend la tête du service des Sports. L’aventure de 35 années au JSL, dont 27 en tant que journaliste, se termine en 2022.

Le sport, les sports, encore et toujours

Le rugby, la pétanque, le handball ou l’équitation… Salvatore pousse la porte de tous les clubs, toutes les fédérations. Il découvre, apprend les codes et les valeurs de chacun. « Au JSL, l’équitation n’avait pas beaucoup de visibilité médiatique à l’époque. C’est une rencontre, celle de Thierry Pomel – cavalier double vice-champion du monde 98, entraîneur double champion olympique à Rio-2016 avec l’équipe de France, et actuel sélectionneur de l’équipe de France de saut d’obstacles – qui m’a permis de développer ce sport dans les pages du journal. »

Salvatore aime raconter le sportif, les efforts, les carrières, les échecs et les défis. Il a pratiqué, aussi, quotidiennement, comme un besoin : squash, footing matinal… peut-être un peu trop : « Maintenant, je paie l’addition : les ligaments, les tendinites se rappellent à moi. » Mais le plaisir du récit est toujours là.

Une nouvelle page : Info-chalon

Chalon, c’est la ville qui l’a vu naître : « Je connais bien ma ville, très bien. Depuis toutes ces années, j’ai développé un grand réseau de connaissances ».

Le relationnel, la communication, rencontrer des gens lors d’événements sportifs, c’est autour de tout cela que s’est construit Salvatore.

« Pour toutes ces raisons, je crois que je peux apporter quelque chose à Info-chalon au niveau du sport. Des sujets à développer, d’autres à apporter… Bref, faire ce qui me ressemble : le journalisme de proximité. »

Par Nathalie DUNAND

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