CÔTE D'OR

L’Auberge La Grande Vadrouille ouvre ce vendredi midi avec l’esprit des grandes auberges françaises

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 29 Mai 2026 à 09h25

L’Auberge La Grande Vadrouille ouvre ce vendredi midi avec l’esprit des grandes auberges françaises

Depuis sa fermeture à l’été 2024, cette adresse située à deux pas de la basilique Notre-Dame de Beaune restait silencieuse, laissant planer de nombreuses interrogations.

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