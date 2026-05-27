Le ras-le-bol d'une habitante parcourant Saint-Jean-des-Vignes et Saint-Cosme

" Je suis de plus en plus horrifié par le comportement de certaines personnes du quartier de St Jean des Vignes, soit disant calme et résidentiel.

De plus en plus d'incivilités par certaines personnes, toujours les mêmes et de nuisances .

Aucun respect de l'environnement et du voisinage.

Les habitants, que ce soit locataire ou propriétaire n' en peuvent plus de ces comportements absolument inadmissibles.



Autre quartier pas mieux respecté "Quartier St Cosme" Avenue Victor Hugo.

"Déchetterie à ciel ouvert"



Que faire pour cette population qui n a aucun respect et aucun civisme pour les gens qui vivent à côté de cela et pour le personnel qui est chargé de l entretien .

Le constat est vraiment lamentable !"