Hypertension artérielle - Le Centre hospitalier de Chalon reconnu à l'échelle européenne depuis février

Magali Louis, médecin vasculaire du CH de Chalon est en pointe dans la lutte contre l'hypertension artérielle. C'est "le serial Killer qui frappe un Français sur trois. Et quasi deux sur les trois ne le savent pas".

Médecin néphrologue installée depuis 2017 au Centre Hospitalier de Chalon, Magali Louis a fait de l'hypertension artérielle son cheval de bataille, au point que Chalon sur Saône est une vraie tête de pont en Bourgogne-Franche Comté sur le sujet.

Reconnaissance depuis février du CH de Chalon comme "clinique de tension artérielle ESH"... le seul établissement en Bourgogne-Franche Comté

Sur le dossier de la lutte contre l'hypertension artérielle, les équipes de Chalon sur Saône ont mouillé la blouse blanche depuis quelques temps, au point d'avoir décroché en février dernier, une reconnaissance à l'échelle européenne, délivrée par l'European Society of Hypertension. Une reconnaissance faisant du Centre hospitalier de Chalon sur Saône un vrai spécialiste du sujet. Un sujet sur lequel Magali Louis et les équipes de William Morey ne peuvent que se féliciter.

"Il faut savoir qu'un Français sur 3 est concerné.. et la moitié ne le sait pas"

Les statistiques sur l'hypertension artérielle sont sans détours, tant le défi est devant nous. "L'hypertension artérielle est tellement insidieuse qu'on l'appelle "silent killer" précise Magali Louis, "c'est pourtant l’un des principaux facteurs de risque d’accidents vasculaires cérébraux, de démences, d’infarctus, d’insuffisance rénale ou de perte de la vision". Des millions de personnes sont concernées et la plupart s'ignore. "Plus le dépistage est fait tôt plus on est en capacité de contrecarrer les effets".

"La première chose à faire, c'est celle de l'auto-vérification avec un tensiomètre"

Magali Louis se veut très cartésienne dans sa lutte contre l'hypertension artérielle, alors que les plus de 65 ans sont le coeur de cible, même si les plus jeunes sont également touchés.

La première chose à faire ? Prendre votre tension avec une tensiomètre standard à raison de 3X le matin et 3 x le soir... à raison de trois jours de suite. Faites la moyenne des 18 mesures réalisées.

Le chiffre communément admis est celui d'une tension qui ne doit pas être supérieure à 135/85 (140/90 chez votre médecin.. la peur de la blouse blanche étant souvent mauvaise conseillère !).

Au-delà de cette tension, il est vivement recommandé de vous rapprocher de votre médecin traitant, qui le cas échéant vous adressera vers un spécialiste. Ce qui est certain, c'est qui si vous avez moins de 40 ans, et que vous êtes dans les seuils de l'hypertension, "ce n'est pas normal. Il faut vraiment s'attarder sur le sujet" confie Magali Louis, "c'est la première maladie chronique de France, il faut vraiement en prendre conscience."

Laurent GUILLAUMÉ