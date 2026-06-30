TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire

TotalEnergies et Intex France ont inauguré hier la centrale solaire installée sur la toiture du bâtiment logistique Reflex 3, situé sur la commune de Le Miroir, en Saône-et-Loire.

Ce projet, fruit de quatre années de partenariat, illustre l’ambition commune des deux entreprises : contribuer à la transition énergétique du territoire et à la réduction des émissions du secteur.

Implantée sur 50 000 m² de toiture, la centrale d’une puissance installée de 5,5 MWc produira environ 6,6 GWh soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle (hors chauffage) de plus de 3 500 habitants. Elle permettra également d’éviter 212 tonnes de CO₂ chaque année (mix électrique français).

Dès la conception du bâtiment, la toiture a été pensée et dimensionnée pour accueillir une installation photovoltaïque, afin de garantir une intégration optimale. Les choix techniques retenus permettent à la fois de maximiser la production des panneaux bifaciaux et de limiter les pics de chaleur à l’intérieur des bâtiments, améliorant ainsi le confort thermique.

Le projet a, par ailleurs, fait l’objet d’un financement participatif illustrant une volonté de partager la valeur avec le territoire : une enveloppe de 540 000 € a été ouverte à l’investissement, mobilisant 150 prêteurs, dont une partie des salariés d’Intex.

TotalEnergies a conçu la centrale pour l’équiper d’onduleurs1 centralisés afin de faciliter les opérations d’exploitation et de maintenance entreprises sur l’actif. Cette première en France illustre la capacité de TotalEnergies à déployer des solutions innovantes et éprouvées pour accompagner les ambitions de transition énergétique de ses clients à long terme, y compris sur des projets en toiture de grande dimension.

« Chez Intex, nous avons toujours construit en pensant à l'avenir : des bâtiments sur- isolés, économes en énergie, et désormais producteurs. Après des années d'études et de négociations, nous sommes fiers de voir ce projet aboutir avec TotalEnergies — la totalité de nos toitures produit désormais l'énergie nécessaire à 3 500 foyers. La preuve qu'ambition industrielle et transition énergétique peuvent aller de pair, même en milieu rural. », déclare Jean-Louis Beck, Directeur Général d’Intex France

« C’est une grande fierté pour nos équipes locales d’inaugurer aujourd’hui la plus grande toiture solaire du département. Elle concrétise quatre années de travail avec Intex et une ambition commune : participer à l’accélération de la transition énergétique de Saône-et- Loire. », souligne Isabelle Postic, Responsable de l’agence Développement de Dijon de TotalEnergies Renouvelables France.

« En Bourgogne-Franche-Comté, cette réalisation s’inscrit dans notre dynamique de déploiement de solutions concrètes de production d’électricité renouvelable, au plus près des usages et au service des objectifs fixés collectivement dans le cadre de la COP régionale. La toiture solaire d’Intex est un projet emblématique : par sa taille, par l’innovation technique mise en œuvre, et par l’implication du territoire. », ajoute Vincent Gaffard, Directeur Régional Bourgogne Franche Comté de TotalEnergies.

La centrale en chiffres :

· 1 des plus grandes toitures solaires en France

· 5,5 MW de puissance installée

· 5 hectares de surface

· 6.6 GWh : production annuelle attendue, soit l’équivalent de la consommation d’électricité de plus de 3 500 habitants

· 4 blocs de 1 100 kVA : les onduleurs centralisés SUNGROW, une innovation majeure, les premiers de ce type à être installés en France

· 540 000 € : financement participatif répartis entre 150 éco-prêteurs, dont une grande partie est salariée de la société Intex