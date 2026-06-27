Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur

Un parcours de vie hors-norme, une histoire familiale pleine de courage et d'humilité. Le docteur Zahia Haddad, Médecin chef de service en soins palliatifs à l'hôpital de Chalon a reçu les honneurs de la République.

Que ça fait du bien de voir la République honorer les siens de la plus belle des manières. La Légion d'Honneur est souvent décriée parce que souvent, trop souvent, elle est attribuée à des personnalités qui interrogent et dont le sens républicain peut étonner, mais si il y a bien quelqu'un à honorer, c'est bien Zahia Haddad, pour son histoire de vie et son engagement rempli d'humanité accompagnant les personnes en fin de vie.

Dans la droite ligne de ce qui la caractérise, elle a profité de ce moment de mise en avant, en présence de ses parents, de sa fille, en l'absence de son époux Serge, décédé il y a quelques années, elle a tenu à rendre hommage à une partie de celles et ceux accompagnés dans leurs parcours de fin de vie, à Patrick ( 22 ans), Annie (47 ans), Corinne (36 ans), Cécile (15 ans), Patricia (35 ans), Philippe (62 ans) ou Jeanne (96 ans).... pour ne citer que ceux-là. Autant de personnes, de personnalités différentes, de parcours de vies ayant marqués le Docteur Haddad. Et c'est bien en cela que cette Humanité est à saluer par la République, faisant honneur à ce docteur pas comme les autres.

"Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours" disait Louis Pasteur. Une parole que Zahia Haddad exerce au quotidien avec l'ensemble de l'équipe des soins palliatifs de Chalon sur Saône, venue l'applaudir et l'accompagner dans cette distinction méritée.





A ses côtés, ses parents, la larme à l'oeil, pour ceux qui avaient quitté la Kabylie, alors qu'elle n'avait que 20 mois. Un courage d'autant plus méritée, que ses trois frères étaient polyhandicapés. Après des études de médecine à Lyon, c'est tout naturellement qu'elle prend la direction de l'oncologie en guise de spécialité médicale, avant de devenir une experte dans son domaine du soin palliatif.

Si près d'un patient sur deux n'ont droit à aucun soin palliatif dans leur accompagnement de fin de vie, ce n'est pas le cas à Chalon-sur-Saône, et on ne peut que se réjouir d'avoir à portée de mains, des soignants qui soulagent à défaut de pouvoir les soigner.

Un parcours de vie que Sophie Primas, sénatrice des Yvelines et ancienne porte-parole du gouvernement a tenu à défendre lors de la présentation du dossier en vue de l'obtention de la Légion d'honneur. Les deux femmes s'étaient rencontrées à Mercurey, au domaine Duvernay, sous l'impulsion de Marie Mercier et d'un moment réunissant les femmes inspirantes de Saône et Loire. Une médaille remise par Dominique Lanoiselet sur décision du Président de la République.

Bravo encore à Zahia Haddad pour cette distinction amplement méritée.

Laurent GUILLAUMÉ