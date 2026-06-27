Chalon sur Saône
Toujours Femme et Catherine Rochet distingués par la République Française
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 27 Juin 2026 à 20h36
Autre femme honorée par la République, c'est Catherine Rochet, l'une des Ouriates les plus connues.
Une figure de l'engagement associatif et médical a été honorée par la République Française sur décision du Président de la République. Celle qui co-préside avec Chantal Doyen l'association incontournable de Toujours Femme, avait elle aussi rencontré Sophie Primas, à l'occasion du rendez-vous, femmes inspirantes, organisé par Marie Mercier à Mercurey. De cette rencontre avec l'ancienne porte-parole du gouvernement, était venue l'idée de la distinguer, pour ce parcours hors-norme.
Après des études à la faculté de médecine, c'est tout naturellement qu'elle choisit Ouroux-sur-Saône pour accomplir toute sa carrière professionnelle de médecin généraliste. 31 ans durant, elle a officié auprès des Ouriates, avant de faire valoir ses droits à la retraite, tout en profitant de la première occasion pour s'évader à coups de croisières, sa grande passion.
Engagée pendant des années dans l'association Joie de Vivre à Ouroux-sur-Saône, c'est bien cette caractéristique première qui symbolise le mieux Catherine Rochet, avec toujours ce sourire et les bons mots savamment choisis, histoire d'apporter une note de bonne humeur. Simple adhérente, elle a ensuite très vite grimpé les échelons de l'association Toujours Femme, avant d'en devenir Présidente, et de réorganiser l'organigramme de Toujours Femme, avec Chantal Doyen et toute l'équipe, venue en force soutenir cette distinction.
Ce vendredi, Catherine Rochet a tenu à rendre hommage à Sandrine Monin, décédée il y a quelques jours, dont les obsèques se tiendront ce lundi. Un moment d'émotion, de part toute l'énergie déployée par Sandrine tout au long de ses années de combats et d'engagement associatif.
Merci à Catherine, Chantal et à tous les bénévoles engagés au sein de l'association Toujours Femme. Une distinction qui honore celles et ceux dans le combat quotidien face au cancer du sein notamment.
Laurent GUILLAUMÉ
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