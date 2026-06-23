Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.



Un cadre original, des granges totalement retravaillées avec goût et authenticité ou deux très belles et lumineuses salles de danse, dont une climatisée, vous reçoivent comme à la maison.

Le stationnement y est très facile, c’est à la campagne !

Ghislaine, la maman de Carol, a ouvert une école de danse en 2001, à Chalon, vers carrefour sud.

En 2006 Carol reprend les rênes et avec Fabrice, ils réalisent leur rêve, une école de danse à la maison.

Vous pouvez découvrir de nombreuses danses de couple telles que le Lindy hop, le Balboa, le Blues et le Charleston.

Mais également les danses de Salon, le Rock, le West Coast Swing, les danses Latino, la salsa, les claquettes … que ce soit en cours collectifs, particuliers ou en stages.

Que vous soyez novices ou expérimentés, il y aura toujours un créneau pour vous, dans le style qui vous convient.

Il faut être 2 pour danser, mais ici, pas indispensable de venir en couple, vous trouverez bien un ou une partenaire pour vous accompagner !

4 pauses, 1 touch…

Info-chalon n’a pas tout comprit aux consignes, mais peut-importe, les pieds dansaient, les élèves tournoyaient, toujours sous les yeux bienveillants de Carol et Fabrice.

De vrais pros, c’est eux qui mènent la danse !

Une passion partagée et un enseignement de qualité dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Alors si vous aussi, vous voulez vous essayer à un ou plusieurs de ses pas, n’hésitez pas à les contacter, pour nous c’est fait !



2 pour Danser

1 chemin de Marnay

71100 LUX



07 71 87 22 73

[email protected]



Mary Popp’s