Bresse

Le complexe aquatique communautaire de Verdun-Ciel ouvre à des horaires exceptionnels

Publié le 23 Juin 2026 à 18h49

Le complexe aquatique communautaire de Verdun-Ciel ouvre à des horaires exceptionnels

la piscine sera ouverte de 17h00 à 19h00 les jeudi 25 juin et vendredi 26 juin.