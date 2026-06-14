Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles

Au fil de la soirée, de plus en plus de spectateurs ont migré de l'espace restauration à la zone devant la scène afin de profiter des groupes qui se produisaient les uns après les autres sur la scène imposante placée au Clos des Tourelles de Sennecey-le-Grand. Les organisateurs sont enchantés du succès rencontré par cette 1ère soirée.

Au programme de cette 1ère soirée de ce nouveau festival au Clos des Tourelles à Sennecey-le-Grand :

- The atomic cats

- Emerald moon

- Lilly and the prick

- Matmatah & the fuzzy brass four

Le public a été complètement conquis par la qualité de l'organisation mais également du show. Certains mélomanes ont même prévu de revenir le lendemain (samedi) pour profiter d'une seconde soirée et apprécier des prestations d'autres artistes plus électro tels que "The Aveners" ou encore "Petit Biscuit".

Les sponsors et mécènes, eux, ont pu profiter de la soirée avec une vue privilégiée depuis des tentes surélevées où se trouvaient des plateaux pour se restaurer en toute convivialité.

Pour le public, l'esprit festival a été respecté !

Plusieurs prestataires culinaires pour se sustenter étaient présents et laissaient échapper de leur barnum des odeurs appétissantes tout au long de la soirée. Certains festivaliers ont préféré investir les tables de pique-nique alors que d'autres ont décidé de s'assoir directement dans l'herbe en face de la scène.