Le 20 juin, les Maranges accueillent le Trafic Bar !

Le samedi 20 juin, de 12 h et jusqu'a la tombée de la nuit, l’AOC Maranges accueillera le Trafic Bar pour une journée 100% bons vins, bonne chair, musique et partage, le tout au cœur des vignes de l’appellation avec une vue magnifique sur le coteau des Maranges.

Emplacement exact : Coteaux des Voyens à Cheilly-lès-Maranges. Emplacement Google Maps.

Le syndicat viticole de l’AOC Maranges a décidé de s’associer au célèbre bar éphémère « vinificateur de bons moments depuis 2020 » – Trafic Bar – pour faire (re)découvrir l’appellation à une nouvelle génération de curieux et d’amateurs.

Une occasion idéale pour déguster et profiter d’une ambiance festive au grand air !

Au programme

Découverte des vins de l’appellation autour d’un bar 100% Maranges !

DJ Set de la Côte

Des smashs burgers à la lie, le tout dans une ambiance conviviale et festive pour savourer l’été !

L’AOC Maranges, en bref

200 hectares, dont 85 classés en premiers crus 1 appellation, 3 villages de production :

Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges, Sampigny-lès-Maranges

2 hameaux Borgy et Mercey

7 premiers crus

Clos de la Boutière, Clos de la Fussière, La Fussière, Le Clos des Loyères, Le Clos des Rois, Le Croix Moines, Les Clos Roussots

100 vignerons

2 cépages : Pinot Noir et Chardonnay

2 couleurs : rouges (90%) et blancs (10%)

Signes particuliers

Appellation la plus méridionale de la Côte de Beaune

Paysages de polyculture

Géomorphologie singulière : sa faille géologique Nord-Sud

Climat plus frais / Rivières et cours d’eau souterrains

Viticulture durable

Vins accessibles au bon rapport prix/plaisir au sein de l’offre bourguignonne

Sens de l’accueil au domaine préservé

Infos pratiques

Samedi 20 juin 2026 dès 12h

Coteaux des Voyens face au coteau des Maranges, Cheilly-lès-Maranges, 71150

L’entrée est gratuite (mais l’inscription obligatoire). Pour réserver, c’est ici : billetterie

Chacun apporte son verre et son flacon, de Maranges uniquement ! Possibilité d’acheter une bouteille sur place.

Tarifs :

Maranges Village : 20€

Maranges 1er Cru : 30€