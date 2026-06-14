Vallée des Maranges
Le 20 juin, les Maranges accueillent le Trafic Bar !
Publié le 14 Juin 2026 à 07h09
Le samedi 20 juin, de 12 h et jusqu'a la tombée de la nuit, l’AOC Maranges accueillera le Trafic Bar pour une journée 100% bons vins, bonne chair, musique et partage, le tout au cœur des vignes de l’appellation avec une vue magnifique sur le coteau des Maranges.
Emplacement exact : Coteaux des Voyens à Cheilly-lès-Maranges. Emplacement Google Maps.
Le syndicat viticole de l’AOC Maranges a décidé de s’associer au célèbre bar éphémère « vinificateur de bons moments depuis 2020 » – Trafic Bar – pour faire (re)découvrir l’appellation à une nouvelle génération de curieux et d’amateurs.
Une occasion idéale pour déguster et profiter d’une ambiance festive au grand air !
Au programme
Découverte des vins de l’appellation autour d’un bar 100% Maranges !
DJ Set de la Côte
Des smashs burgers à la lie, le tout dans une ambiance conviviale et festive pour savourer l’été !
L’AOC Maranges, en bref
200 hectares, dont 85 classés en premiers crus 1 appellation, 3 villages de production :
Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges, Sampigny-lès-Maranges
2 hameaux Borgy et Mercey
7 premiers crus
Clos de la Boutière, Clos de la Fussière, La Fussière, Le Clos des Loyères, Le Clos des Rois, Le Croix Moines, Les Clos Roussots
100 vignerons
2 cépages : Pinot Noir et Chardonnay
2 couleurs : rouges (90%) et blancs (10%)
Signes particuliers
Appellation la plus méridionale de la Côte de Beaune
Paysages de polyculture
Géomorphologie singulière : sa faille géologique Nord-Sud
Climat plus frais / Rivières et cours d’eau souterrains
Viticulture durable
Vins accessibles au bon rapport prix/plaisir au sein de l’offre bourguignonne
Sens de l’accueil au domaine préservé
Infos pratiques
Samedi 20 juin 2026 dès 12h
Coteaux des Voyens face au coteau des Maranges, Cheilly-lès-Maranges, 71150
L’entrée est gratuite (mais l’inscription obligatoire). Pour réserver, c’est ici : billetterie
Chacun apporte son verre et son flacon, de Maranges uniquement ! Possibilité d’acheter une bouteille sur place.
Tarifs :
Maranges Village : 20€
Maranges 1er Cru : 30€
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
«Combien de Lyhanna encore ?» : à Chalon-sur-Saône, plus de 500 personnes dénoncent l'impunité des prédateurs sexuels
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
Le quartier du Palais de justice embaume ...
-
Chalon sur Saône vous réserve 3 mois denses en animations
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
Marnay : le club de pétanque sera représenté au championnat de France en triplette et en doublette
-
Cousinade improvisée chez les Deschamps