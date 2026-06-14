Vallée des Maranges

Le 20 juin, les Maranges accueillent le Trafic Bar !

Publié le 14 Juin 2026 à 07h09

Le 20 juin, les Maranges accueillent le Trafic Bar !

Le samedi 20 juin, de 12 h et jusqu'a la tombée de la nuit, l’AOC Maranges accueillera le Trafic Bar pour une journée 100% bons vins, bonne chair, musique et partage, le tout au cœur des vignes de l’appellation avec une vue magnifique sur le coteau des Maranges.
Emplacement exact : Coteaux des Voyens à Cheilly-lès-Maranges. Emplacement Google Maps.
Le syndicat viticole de l’AOC Maranges a décidé de s’associer au célèbre bar éphémère « vinificateur de bons moments depuis 2020 » – Trafic Bar – pour faire (re)découvrir l’appellation à une nouvelle génération de curieux et d’amateurs.
Une occasion idéale pour déguster et profiter d’une ambiance festive au grand air !

Au programme
Découverte des vins de l’appellation autour d’un bar 100% Maranges !
DJ Set de la Côte
Des smashs burgers à la lie, le tout dans une ambiance conviviale et festive pour savourer l’été !

L’AOC Maranges, en bref
200 hectares, dont 85 classés en premiers crus 1 appellation, 3 villages de production :
Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges, Sampigny-lès-Maranges
2 hameaux Borgy et Mercey
7 premiers crus
Clos de la Boutière, Clos de la Fussière, La Fussière, Le Clos des Loyères, Le Clos des Rois, Le Croix Moines, Les Clos Roussots
100 vignerons
2 cépages : Pinot Noir et Chardonnay
2 couleurs : rouges (90%) et blancs (10%)

Signes particuliers
Appellation la plus méridionale de la Côte de Beaune
Paysages de polyculture
Géomorphologie singulière : sa faille géologique Nord-Sud
Climat plus frais / Rivières et cours d’eau souterrains
Viticulture durable
Vins accessibles au bon rapport prix/plaisir au sein de l’offre bourguignonne
Sens de l’accueil au domaine préservé

Infos pratiques
Samedi 20 juin 2026 dès 12h 
Coteaux des Voyens face au coteau des Maranges, Cheilly-lès-Maranges, 71150
L’entrée est gratuite (mais l’inscription obligatoire). Pour réserver, c’est ici : billetterie 
Chacun apporte son verre et son flacon, de Maranges uniquement ! Possibilité d’acheter une bouteille sur place. 
Tarifs : 
Maranges Village : 20€
Maranges 1er Cru : 30€