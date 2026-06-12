Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé

Sans nouvelles depuis le 3 juin, ce natif de Montceau-les-Mines de 42 ans a été retrouvé sain et sauf. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est avec un immense soulagement que nous vous annonçons que Yohan P. a été retrouvé sain et sauf ce jeudi 11 juin 2026.

Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à toutes les personnes qui se sont mobilisées, ont partagé l'appel à témoins, diffusé la veille sur Info Chalon, relayé les informations ou apporté leur soutien à la famille de ce natif de Montceau-les-Mines durant ces moments d'inquiétude.

Disparu depuis le 3 juin, date à laquelle il avait été aperçu en début de soirée à la gare de Chalon-sur-Saône, cet homme âgé de 42 ans a finalement été localisé hier.

Votre solidarité, votre réactivité et votre bienveillance ont été d'une aide précieuse. Grâce à cette mobilisation collective, cette histoire connaît une issue heureuse.

La famille et les proches de Yohan vous remercient du fond du cœur pour votre engagement et votre soutien.

Merci à tous.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati