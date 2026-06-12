Chalon sur Saône
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 12 Juin 2026 à 09h00
Sans nouvelles depuis le 3 juin, ce natif de Montceau-les-Mines de 42 ans a été retrouvé sain et sauf. Plus de détails avec Info Chalon.
C'est avec un immense soulagement que nous vous annonçons que Yohan P. a été retrouvé sain et sauf ce jeudi 11 juin 2026.
Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à toutes les personnes qui se sont mobilisées, ont partagé l'appel à témoins, diffusé la veille sur Info Chalon, relayé les informations ou apporté leur soutien à la famille de ce natif de Montceau-les-Mines durant ces moments d'inquiétude.
Disparu depuis le 3 juin, date à laquelle il avait été aperçu en début de soirée à la gare de Chalon-sur-Saône, cet homme âgé de 42 ans a finalement été localisé hier.
Votre solidarité, votre réactivité et votre bienveillance ont été d'une aide précieuse. Grâce à cette mobilisation collective, cette histoire connaît une issue heureuse.
La famille et les proches de Yohan vous remercient du fond du cœur pour votre engagement et votre soutien.
Merci à tous.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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