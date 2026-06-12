Châtenoy le Royal

Châtenoy le Royal - Portes ouvertes ce vendredi 12 à l'Espace Royal Jeunes de 17h00 à 20h00.

Par Christian CLEAUX

Publié le 12 Juin 2026 à 10h11

Châtenoy le Royal - Portes ouvertes ce vendredi 12 à l'Espace Royal Jeunes de 17h00 à 20h00.

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