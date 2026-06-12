Société

L'inflation en hausse à 2,4% sur un an en mai, toujours portée par les prix de l'énergie

Publié le 12 Juin 2026 à 10h57

L'inflation en hausse à 2,4% sur un an en mai, toujours portée par les prix de l'énergie

Les prix à la consommation avaient déjà augmenté de 2,2% en avril, sur fond de guerre au Moyen-Orient entre les Etats-Unis et Israël.

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