Mariages
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 08 Juin 2026 à 09h30
Une cérémonie célébrée par le maire en présence de leurs familles et de nombreux proches. Plus de détails avec Info Chalon.
Émotion, sourires et bonheur partagé étaient au rendez-vous pour Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier, qui ont célébré leur mariage entourés de leurs familles et de leurs proches avant de poursuivre la fête aux Vignes d'Hortense et au Saint-James.
Samedi 6 juin 2026 à 10 heures 45, dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville de Chalon-sur-Saône, Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier, tous deux nés à Saint-Rémy, ont uni leurs destinées lors d'une cérémonie célébrée par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.
Entourés de leurs familles et de leurs proches, les jeunes époux ont échangé leur consentement dans une atmosphère chaleureuse et empreinte d'émotion. Après la lecture des articles du Code civil, le premier magistrat de la ville a officiellement prononcé leur union avant de leur adresser ses plus sincères félicitations et ses vœux de bonheur.
À l'issue de la cérémonie, les mariés et leurs invités se sont retrouvés pour poursuivre les festivités aux Vignes d'Hortense, à Laives, où un vin d'honneur et le repas de noces étaient organisés en l'honneur des nouveaux époux. La célébration s'est prolongée en soirée avec tous leurs amis au pub Le Saint-James, situé au 23 avenue de Paris, à Chalon-sur-Saône, privatisé pour l'événement.
Nous adressons à Geoffrey et Anne-Élyse tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle vie à deux.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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