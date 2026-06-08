"Rencontre sportive" écoles maternelles et élémentaires de Champforgeuil - 6 épreuves au programme.

Thèque, mölkky, ultimate, course : environ 250 élèves des écoles Pagnol et Prévert ont relevé les défis organisés par le Service Enfance Jeunesse.

Cette année, le Service Enfance Jeunesse a organisé sa rencontre sportive écoles maternelles et élémentaires au stade des Prés Virey (stade de foot) de la commune, un lieu mieux approprié pour recevoir les classes des écoles Pagnol et Courbet.

Ce lundi 1er juin, c’est sous un ciel plutôt clément, sans trop de chaleur que les jeunes écoliers ont pu fouler les terrains du stade. Une journée de plein air pleinement réussi avec des enfants très motivés venus se mesurer dans les différentes disciplines préparées par Mickaël Brié.

Afin que les enfants apprennent à se connaitre, à se respecter, les groupes ont été constitués d’élèves provenant des différentes écoles, ainsi filles et garçons de Pagnol et Courbet devaient donner le meilleur d’eux-mêmes pour que leur groupe tente de gagner le plus de points.

Chaque groupe devait passer par la course supervisée par Sonia, 800 mètres à parcourir, le mur d’encouragement géré par Thiaba comprenant un parcours de motricité, le mölkky jeu d’adresse était sous l’œil averti de Mélanie, Julien s’occupait de l’ultimate, sur l’autre terrain, le Thèque jeu similaire au baseball était organisé par Mickaël.

Cette journée était aussi le bon moment pour montrer et apprendre aux enfants les gestes de premiers secours, ce sont les pompiers de Crissey qui avaient pris en charge cet atelier.

Comme les écoliers étaient relativement nombreux, un espace sous les arbres servait de zone de repos entre les épreuves.

Dans la matinée, madame le maire Annie Sassignol, accompagnée de Fanny Peton 1ère adjointe et d’élus, est venue rencontrer les enfants, les animateurs, les enseignantes, les parents d’élèves bénévoles.

Le midi, c’était pique-nique pour tout le monde et remise des récompenses pour les petits de maternelles qui ont rejoint leur classe pour se reposer.

Les élémentaires ont terminé les épreuves l’après-midi.

Une remise de récompenses s’est déroulée à la fin de la journée sportive avec un goûter pour tous.

C.Cléaux

[email protected]