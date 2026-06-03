Chalon sur Saône

Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon

Publié le 03 Juin 2026 à 15h52

Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon

" Les abords du parking du ch William  morey sont vraiment dégradés,  il serait vraiment temps  de réaliser des travaux avant que quelqu'un ne se blesse et que les véhicules qui circulent  soient dégradés" nous a adressé un fidèle d'info-chalon.com, espérant ne pas perdre une cheville en venant rendre visite à la famille. 